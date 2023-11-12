خبير في الشأن الإسرائيلي: المعركة ستنتهي قريبا

أكد خبير الشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، أنّه بعد 13 يوما من التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة لم تحقق دولة الاحتلال إنجازات، فقد حددت هدفين منذ البداية، لكنه بعيدة كل البُعد عنهما، وهما القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى.

وقال “جبارين” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن المعركة ستنتهي قريبا ولكن الحرب لن تنتهِ، فهناك ضغوطات كثيرة مثل ضغط أهالي الأسرى، كما أن دولة الاحتلال في حاجة إلى ترميم سياسي، ولا تستطيع دخول هذا النوع من الحروب طويلة الأمد، كما أن نتنياهو معزول الآن وهناك تضارب بينه وأعضاء المجموعة الوزارية المصغرة "كابينت".

وأشار إلى أنه من الواضح عدم وجود استراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وبالتالي، فإنها تقصف المدنيين على نحو عشوائي من أجل إعادة هيبة الردع والعقاب الجماعي، لافتا إلى أن دولة تحاول أن توصل رسائل وضغوطات اجتماعية بأن أي توغل أو فتح جبهة جديدة، فإن لدى الاحتلال الأفضلية الجوية بسبب السلاح الجوي الذي سيقصف أهل أي مدينة كما يحدث في غزة.

وواصل جبارين أن المعركة ستنتهي طالما تنتهي إسرائيل من قضية الأسرى، ومن الواضح أن هنالك تقدم في هذا المضمار الدبلوماسي، ولم تخفِ إسرائيل مساعيها في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الجبهة الداخلية في إسرائيل متهالكة اقتصاديا واجتماعيا ولا تستطيع تحمل مثل هذه الحرب.

الجيش الإسرائيلي يخسر 361 قتيلا و162 آلية عسكرية خلال حرب غزة





وفي سياق آخر، كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في العداون الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أعلن عن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

واليوم الأحد، قالت حركة حماس إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وفي اليوم السابع والثلاثين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على معظم أنحاء القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية على الأرض، كما تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وأوضحت أن إجمالي القتلى يزيد على 11,100 قتيل، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين".