إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، اليوم الأحد، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقد أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدى على مساحة 22 قيراط، و100 متر مربع.

يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " 5 حالات إزالة بمركز سوهاج بمساحة 6 قراريط، وعدد 4 حالات بمركز البلينا بمساحة 5 قراريط، وعدد 3 حالات بكل من مركزي أخميم والمنشاة بمساحة 6.5 قيراط، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مراكز " طما وطهطا والمراغة" بمساحة 2 قيراط و 900 متر، وحالة إزالة بكل من مركزي " ساقلتة وجرجا " بمساحة 217.5 متر "، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين