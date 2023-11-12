علاج 335 رأس ماشية في قافلة بيطرية في ملوي بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس ، التابعة للوحدة المحلية لدير البرشا بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية ، في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة البيطرية والعلاجية المجانية ، نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين ، من خلال فرق التحصين .

وتم علاج باطني لعدد 50 رأس ماشية ، ورش 150 رأس جاموس ، و100 رأس أبقار ، و فحص عدد 35 رأس من الماشية بإستخدام جهاز السونار ، وتقديم العلاج اللازم ، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.