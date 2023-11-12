الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

علاج 335 رأس ماشية في قافلة بيطرية في ملوي بالمنيا

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس ، التابعة للوحدة المحلية لدير البرشا بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية ، في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة البيطرية والعلاجية المجانية ، نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين ، من خلال فرق التحصين .

وتم علاج باطني لعدد 50 رأس ماشية ، ورش 150 رأس جاموس ، و100 رأس أبقار ، و فحص عدد 35 رأس من الماشية بإستخدام جهاز السونار ، وتقديم العلاج اللازم ، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

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