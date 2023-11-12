أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات راعيًا رسميًا لمؤتمر البورصة بالاسكندرية

قامت شركة اسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات بدور الراعي الرسمي لمؤتمر البورصة المصرية بعنوان"آفاق الاستثمار الفرص والتحديات"، والذي أقيم مؤخرًا في كلية التجارة جامعة الاسكندرية.

شارك في المؤتمر على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة اسطول القابضة للاستثمارات المالية، ومحمد لطفي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالشركة.

كان أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية قد عقد مؤخرا عدة لقاءات خلال زيارته للإسكندرية استعراض مزايا القيد والاستثمار في البورصة والدور الهام الذي تقوم به البورصة المصرية داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، كما بحث مع مجلس إدارة الجمعية وقياداتها التنفيذية مجالات التعاون المشترك بين الجهتين.

عرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة –كاحتياج مجتمعي وليس بقرارات - في مدينة الإسكندرية ثم القاهرة ومراحل التطور حتى اندماجهما معا، وأيضا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التي تمت عليها، كما عرض تطورات العمل في البورصة السلعية وكذلك خطط التطوير المختلفة الجاري العمل على تنفيذها وأهمها إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو تخص المستثمرين (جانب الطلب).