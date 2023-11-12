إنفانتينو ورئيس الكاف في حفل نهائي الدوري الأفريقي

تواجد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي داخل ملعب لوفتوس ستاديوم بمدين بريتوريا الجنوب أفريقية لحضور حفل ختام مسابقة الدوري الأفريقي ، التي تختتم مساء اليوم بمواجهة صن داونز والوداد في إلإياب نهائي المسابقة.





وودع الأهلي منافسات البطولة أمام صن داونز من الدور قبل النهائي بعد التعادل السلبي في القاهرة إيابًَا ، والخسارة ذهابًا في جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

بينما حسم فريق الوداد المغربي تأهله عقب الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويضرب موعدًا مع صن داونز.

الفوز في المغرب ..

وكان فريق الوداد قد حقق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالمغرب الأسبوع الماضي.

ينطلق نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره ممثل المغرب في الثالثة عصر اليوم ، خلال المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.