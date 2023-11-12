إحالة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية بالسلام لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة متهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، الي محكمة الجنايات.

وكانت النيابة أمرت بتحريز المضبوطات وعرضها علي المعمل الكيميائى، لفحصها وإعداد تقرير بها، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته "بندقية آلية، 2 خزينة، كمية من الطلقات النارية، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫500 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، سلاح أبيض "مطواة"، 2 ميزان حساس".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت ما تقدم.