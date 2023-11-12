شالولايل يقود تشكيل صن داونز أمام الوداد المغربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الوداد، ضمن منافسات نهائي دوري السوبر الإفريقي.

تشكيل صن داونز أمام الوداد

حراسة المرمي: ويليامز.

خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.

الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.

الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

نجح الوداد في تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره وداد الأمة في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة صن داونز والوداد

وتُذاع مواجهة صن داونز والوداد المغربي عبر عدة قنوات منها "أون تايم سبورت"، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

الجدير بالذكر أن الوداد فاز على الترجي التونسي الفوز بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويضرب موعدًا ناريًا مع صن داونز.

بينما تخطى صن داونز عقبة الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.