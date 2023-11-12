محمد عبدالغني ينتظم في التدريبات بعد شفائه من الإصابة

انتظم محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية.

وتماثل محمد عبدالغني للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في العضلة الخلفية، وأبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأصبح عبدالغني جاهزًا من الناحية الطبية للعودة لمباريات الزمالك المقبلة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.