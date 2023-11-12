الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة مدنيين في هجوم شنه مسلحون بصواريخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

 

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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان

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نزوح جماعي لسكان جنوب لبنان خشية من حرب محتملة

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، يوم الأحد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأصابوا عددا من المدنيين، مضيفا أنه يرد بنيران المدفعية.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن من بين ضحايا الصاروخ المضاد للدبابات موظفون في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يقومون بإصلاح البنية التحتية في المنطقة.

وطلبت السلطات المحلية في الجليل الأعلى من السكان البقاء في منازلهم والدخول إلى ملاجئهم بسبب المخاوف الأمنية.

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، اشتعلت الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويقول حزب الله إنه فقد 68 عنصرا خلال الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أجبر قرابة 250 ألف إسرائيلي على إخلاء منازلهم في المستوطنات القريبة من غزة وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية ومسلحو جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار بشكل متكرر.

 

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