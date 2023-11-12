الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 87 حالة تعدِِِ على الأراضى الزراعية بالمنيا

اإزالة التعديات على
اإزالة التعديات على الأراضي

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 87 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية ، للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين، وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية .

وتمكنت الحملة من إزالة 43 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، بمراكز (سمالوط - المنيا - ملوي - مغاغة)، منها 17 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقريتي "قلوصنا ومنقطين" و إيقاف حفر وبناء بدون ترخيص بشمال وجنوب مركز سمالوط، ، وفى مركز المنيا تم إزالة 16 حالة تعدِِ على أرض زراعية بقريتي (تله – صفط الخمار)  ،  وحى جنوب المدينة ، وردم حفر أساسا بحي غرب  ، وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بـ"قرية ابشادات" وحي غرب بمركز ملوي ، وإزالة حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بمركز مغاغة .


وفى مراكز ، (بنى مزار- مطاي- العدوة) ، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 44 حالة تعدِِ منها،  29 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار ، بقري ، (بنى على – الحسينية) وأحياء المدينة  ، و6 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي ، منبال ، و أبوعزيز ، وأحياء المدينة بمركز ومدينة مطاي، وفى مركز العدوة ، تم إزالة 9حالات تعدِِ بالمهد خارج الحيز العمراني بقرى ، (منشأة عبد الله -القايات - زاوية برمشا) ، وأحياء بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

الجريدة الورقية