إزالة 87 حالة تعدِِِ على الأراضى الزراعية بالمنيا

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 87 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية ، للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين، وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية .

وتمكنت الحملة من إزالة 43 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، بمراكز (سمالوط - المنيا - ملوي - مغاغة)، منها 17 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقريتي "قلوصنا ومنقطين" و إيقاف حفر وبناء بدون ترخيص بشمال وجنوب مركز سمالوط، ، وفى مركز المنيا تم إزالة 16 حالة تعدِِ على أرض زراعية بقريتي (تله – صفط الخمار) ، وحى جنوب المدينة ، وردم حفر أساسا بحي غرب ، وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بـ"قرية ابشادات" وحي غرب بمركز ملوي ، وإزالة حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بمركز مغاغة .



وفى مراكز ، (بنى مزار- مطاي- العدوة) ، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 44 حالة تعدِِ منها، 29 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار ، بقري ، (بنى على – الحسينية) وأحياء المدينة ، و6 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي ، منبال ، و أبوعزيز ، وأحياء المدينة بمركز ومدينة مطاي، وفى مركز العدوة ، تم إزالة 9حالات تعدِِ بالمهد خارج الحيز العمراني بقرى ، (منشأة عبد الله -القايات - زاوية برمشا) ، وأحياء بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.