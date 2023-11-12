مياه سوهاج تشارك في معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بمعرض المؤتمر الوطنى الثانى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذى ياتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المحافظين من بينهم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة شاركت بمشروع التخلص الامن من الحماة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى وتحويلها الى سماد عضوى.

وأشار الدكتور منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة، إلى أن المشروع يقوم بالتخلص الامن من مخلفات محطات معالجة الصرف الصحى واعادة استخدامها ويساهم المشروع فى الحفاظ علي البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الصحة العامه وتنفيذ متطلبات الدولة نحو التنمية الزراعية بتحويل الحماة الناتجة من محطات المعالجة الى سماد عضوى خالى من اى ملوثات او بكتيريا وصالح للاستخدام فى الاراضى الجديد وتحقيق عائد اقتصادى للشركة