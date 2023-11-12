ايبيريا الاسبانية تستلهم أعمال بيكاسو على مسرح أوبرا القاهرة والاسكندرية

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة فرقة ايبيريا للرقص لتقديم حفلين بالقاهرة والاسكندرية بعنوان بيكاسو فى الاستعراضات .

تقام الاستعراضات في الثامنة مساء الاثنين 13 نوفمبر علي مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية " ومساء الخميس 16 نوفمبر علي المسرح الصغير من تنفيذ واخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفي.

يتضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الاسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي ، المتلالئ ، ليلة حزينة ، الصمت ، الترنيمة الزراعية ، رقص هيبوفيلدز ، حقول الشمس والقمر ، قماش مورنر ، بولو ، ريمرينو ، الدفوف وغيرها . يذكر ان فرقة ايبيريا للرقص تأسست عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز بهدف نشر واستلهام التراث الاسباني حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية ، حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020 .

تاريخ بناء دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.