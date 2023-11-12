الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط 4 تشكيلات عصابية خلال حملات موسعة بالمحافظات

ضبط تشكيلات عصابية
ضبط تشكيلات عصابية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.


وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم ارتكبوا (4) حوادث متنوعة.

 

وفي سياق منفصل صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر عامين يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج صدمته سيارة سوزوكي فان حال لهوه أمام منزلهم وتوفي عقب وصوله المستشفى المركزي متأثرًا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة. 


 

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول الطفل "يوسف . م . ي . ا" سنتين ومقيم دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة إدعاء حادث سير وتوفي عقب وصوله .


 

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عمه "سلطان . ي . ا . ح" 24 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت به السيارة سوزوكي فان قيادة "أحمد . م . ا . ا" 27 سنة سائق ومقيم دائرة المركز مما أدي إلي وفاته ونفي الشبهة الجنائية.


 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة حادث سيارة.


 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 

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