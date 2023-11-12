الأمن العام ينفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85002) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (337) حكم جناية.(27115) حكم حبس جزئى.(4641) حكم حبس مستأنف.(41793) حكم غرامة.(11116) مخالفة.

سددت البلوجر سلمى الشيمي 100 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة عليها من قبل محكمة مستأنف الإقتصادية فى إتهامها بالإعتداء على القيم الأسرية والمجتمع استعدادا لخروجها.

وكانت المحكمة قضت بإلغاء حبس عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وتغريمها 100 ألف جنيه فقط في إتهامها بالإعتداء على القيم الأسرية والمجتمع.

وكانت سلمى الشيمي أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصري.وأخلي سبيل "الشيمي" وقتها والمصور الذي كان برفقتها بكفالة 500 جنيه لكلا منهما.

اعترافات سلمى الشيمي

وقالت سلمى الشيمي خلال تحقيقات النيابة، إن اسمها الحقيقي سلمى كرم عبد المنعم، 29 سنة، وتخرَّجت من كلية التمريض، وإنها حاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

وأضافت المتهمة أنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس الخارجة تتضمن إيحاءات خادشة وأفعالًا منافية للآداب، وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة.

وذكرت أنه سبق اتهامها بقضية "فتاة سقارة"، وبعدها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

ووجهت النيابة العالمة لـ عارضة الأزياء سلمى الشيمي، إتهامات الإعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذلك اتهامها بارتكاب أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.



