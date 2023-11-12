مشادة كلامية بين إمام عاشور وأحد المشجعين بمطار القاهرة

نشبت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، وأحد المشجعين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمطار القاهرة فور وصول بعثة الفريق الأحمر من الغردقة وخوض لقاء الجونة بالأمس.





وعقب الواقعة تم تحرير مذكرة تصالح رسمية بين الطرفين بعد اعتذار المشجع عن الواقعة وقبول اللاعب الاعتذار.

كان ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر قد شهد أمس السبت تعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لمثله خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي في صدارة الترتيب ..

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة ، عقب الفوز خلال 4 مباريات وتحقيق تعادل هو الأول خلال مواجهة الأمس بالبطولة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهته الأفريقية الأولى بالبطولة أواخر شهر نوفمبر الجاري.