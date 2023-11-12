إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بطريق ههيا الزقازيق، بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة على طريق ههيا الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، و2 آخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.