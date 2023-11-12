الداخلية تضبط 169 قطعة سلاح ناري خلال حملة مكبرة بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط ( 169قطعة سلاح نارى بحوزة 139متهم).. وذلك على النحو التالى :(21) بندقية آلية، و(33) بندقية خرطوش، و(7 ) طبنجات، و(108) فرد محلى ،0020(566) طلقة مختلفة الأعيرة، و(20) خزينة متنوعة، و(216) قطعة سلاح أبيض .



أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة-أسيوط الغربي، بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص ، بالطريق القاهرة – اسيوط الغربي ووجود مصابين.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: «عطا ن ع 40 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ومريم ع ث 30 عاما، ومصابه بكدمات بالضلوع وسحجات ، وكارمن ع ت 3شهور، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و ميلاد ق ح ، 54 سنه ومصاب بسحجات وكدمات ، و امل م م 40 عاما ، اشتباه ما بعد ارتجاج .

وتبين أن جميع المصابين من مدينه حلوان، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه مابعد الاتجاج.

وإنتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بطريق القاهرة- اسيوط الغربي، وتم التحفظ علي السيارتين نقل تحت تصرف الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.