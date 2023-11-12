لأول مرّة.. إجراء جراحة بالمخ لعلاج الوسواس القهري لمريض بجامعة طنطا

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفيات جامعة طنطا، فى إنهاء معاناة مريض، يعانى من وسواس قهري منذ خمس سنوات، بعد اجراء تدخل جراحي متعارف عليه في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم فصل الفص الحزامي والأمامي بالمخ بتقنية محدودة التدخل والمخدر الموضعي مع مهدئ بسيط باستخدام جهاز التصويب المجسم ثلاثي الأبعاد وهي ضمن أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة في مستشفيات جامعة طنطا.

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمهارة الفريق الطبي والجراحي الذى أجرى الجراحة، موضحاً أنها الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي والدول المجاورة طبقا للمجلات ومحركات البحث العلمية، مؤكداً أن مستشفيات جامعة طنطا تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لإجراء هذه الجراحات النادرة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المريض بمستشفيات الجامعة، تم فحص ومناقشة الحالة أكثر من مرة من قبل كافة التخصصات الطبية والجراحية المعنية بالجامعة، وقرر الفريق الطبي اجراء الجراحة، وقد تعافي المريض بشكل كبير من جميع النوبات العصبية والاكتئاب وافكار الوساوس القهرية ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتمت الجراحة بالكامل على نفقة الجامعة دون تحمل المريض أي أعباء.

وأضاف عميد الكلية أن الجراحة تمت تحت اشراف الدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور حسام الدين الصاوي رئيس قسم الامراض العصبية والنفسية، وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسين حمدي ابوالغيط استشاري جراحات المخ والاعصاب، والدكتورة هند محمد عارف استشاري الامراض النفسية، والدكتور سعد محرم استشاري التخدير والعناية المركزة، والطبيب محمود الباز. والطبيب محمد النشرتي، والطبيب عبد الرحمن حمودة، والطبيبة اسراء حسن، ومصطفى عامر أخصائي التصوير الطبي، وحنان محمد، ونورهان احمد.