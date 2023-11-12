الداخلية تشن حملات على تجار المخدرات بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن حملات أمنية لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية ففى الشرقية تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – 3 سلاح أبيض "كتر").

وفى مديرية امن الأقصر تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر ، وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – فرد محلى وطلقة).

كما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأقصر ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وفى مديرية امن أسوان تم ضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان ، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة).

وفى مديرية امن الدقهلية تم ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة).

كما تم ضبط (5 عاطلين لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية") بالدقهلية ، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات – 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات").

وفى مديرية امن المنوفية تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .