IATF 2023.. الشباب والموارد الوفيرة ميزة أفريقيا الاستراتيجية

سلط هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي أفريكسم بنك، Afreximbank، الضوء على القوة التحويلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تظهر كمحفز لفتح فرص لا مثيل لها داخل القارة.

شدد المعايرجي خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، على أن الميزة الاستراتيجية تكمن في سكان أفريقيا الشباب ومواردها الوفيرة، مما يميزها عن المناطق التي تتصارع مع الشيخوخة أو انخفاض التركيبة السكانية.

ومن أجل تسخير هذه الإمكانات بشكل كامل، أكد المعايرجي على الدور الحاسم للحكومات والبنوك المركزية.

وأكد مجددا على المشاركة النشطة للبنك في تسهيل هذا التحول، مستشهدا بمبادرات مثل الضمانات عبر الحدود وبرامج الضمان الشاملة، التي تلعب دورا أساسيا في غرس الثقة بين المستثمرين الذين يغامرون بدخول الأسواق الأفريقية.