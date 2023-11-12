IATF 2023.. إعادة تشكيل مكانة أفريقيا في سلاسل التوريد العالمية

شارك سولومون أديجبي كواينور، نائب رئيس القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، رؤى عميقة حول التغلب على الاضطرابات والتحديات الجيوسياسية على المدى القريب.

شدد كواينور خلال جلسة نقاش عقدت بفاعليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 المقام في القاهرة في الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الحاري، على ضرورة إعادة تشكيل مكانة أفريقيا في سلاسل التوريد العالمية.

وفي معرض تسليط الضوء على إمكانات أفريقيا، أكد على أهمية التركيز على المجالات التنافسية التي تتفوق فيها القارة، مثل التصنيع الزراعي.

شدد كواينور على أهمية الشراكات والاستثمارات، مستشهدا بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية والمشاركة في تحالف العمليات المتخصصة والصناعية.