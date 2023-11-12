تسليم 329 رأس ماشية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن المحافظة بأجهزتها كافة لا تدخر جهدًا، في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية.

وتقديم سبل الدعم كافة اللازم المادي والمعنوي لها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وفى السياق ذاته، أوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن المديرية سلمت 329 رأس ماعز وأغنام، لعدد من المستفيدين بقرية القطوشة التابعة لوحدة اسطال وقرية بنى سمرج بمركز ومدينة سمالوط، وقرية زهرة بمركز ومدينة المنيا، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة.

من جانبه، أشار الدكتور فتحى عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين، ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كيلو جرام علف، و180 كيلوجرامًا دريس مجانًا لكل مستفيد.