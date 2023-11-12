أستاذ علوم سياسي: قمة الرياض خطوة مهمة في تاريخ الصراع (فيديو)

علق الدكتور نجاح عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف، على القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية، بحضور كل قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة ما يحدث في قطاع غزة على مدار أكثر من 30 يوما، قائلا إنّ أمس كان يوما كبيرا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ القادة تناقشوا كل ما يخص وهم القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن مخرجات القمة كانت موفقة جدا، حيث تتفق الدول على الأهداف العامة والمخرجات التي يمكن أن تخرج بها القمم بصفة عامة.

وتابع أستاذ العلوم السياسي: "المخرجات مقبولة سياسية في ظل التحالفات وميزان القوة على الأرض، وأهم ما جاء بقرارات القمة هو البند الرابع بتأييد الجهود المصرية فيما يخص قطاع غزة وتأييد كل ما تقوم به مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ورفضها القاطع لكل ما يحاك بسكان غزة من التهجير القسري أو ما إلى ذلك، وأكد المؤتمر على أن مصر لديها كل الحقوق في الدفاع عن أرضها ووقفها بجانب الدول العربية والإسلامية".

استمرار القصف لليوم الـ37 على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ37 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.