حريق داخل شقة سكنية في فيصل

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من خلال الفحص، أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق بالشقة، مما أسفر عن حدوث تلفيات بمحتوياتها، وتم إجراء معاينة لحصر الخسائر التي لحقت بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع النيران.

وفى واقعة مشابهه سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق منزل مكون من 4 طوابق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من 4 طوابق، واندلاع النيران في الطابق الثاني، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق متصل فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتبين نشوب الحريق فى منزل مكون من 3 طوابق واندلاع النيران فى الطابق الثانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.