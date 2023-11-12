حريق منزل مكون من 4 طوابق في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق منزل مكون من 4 طوابق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من 4 طوابق، واندلاع النيران في الطابق الثاني، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق متصل فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتبين نشوب الحريق فى منزل مكون من 3 طوابق واندلاع النيران فى الطابق الثانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.