ويسترن ديجيتال تعلن عن حلول جديدة لزيادة السعة التخزينية

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن مجموعة جديدة من حلول التخزين الابتكارية تحت علامتها التجارية الحائزة على الجوائز، SanDisk®، والتي تم تطويرها لتلبية احتياجات العملاء من مساحات تخزين إضافية خلال أوقات العمل في المنزل وأثناء التنقل. تزداد الحاجة إلى مساحة تخزين أكبر في عالمنا الرقمي الحديث حيث أصبحت ذكرياتنا تعتمد على الوسائط المرئية وتجاربنا الرقمية. صُمِمت هذه الحلول الجديدة من SanDisk بعناية لتمكينكم من تسجيل أجمل لحظات حياتكم والاحتفاظ بها بدون قلق بشأن مساحة التخزين.

قالت سوزان بارك، نائبة رئيس قسم حلول المستهلك لدى ويسترن ديجيتال: "نحن ندرك أن احتياجات التخزين لدى الأفراد تتطور باستمرار، حيث تشمل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الشخصية والمحتوى الاحترافي. وهو ما يدفعنا لتوسيع حدود إمكانياتنا. نحن نسعى لتقديم حلول سهلة الاستخدام، ذات موثوقية عالية، ويمكن الاعتماد عليها من قبل عملائنا اليوم وفي المستقبل. ونأمل أن الحلول التي نقدمها اليوم تقوم بالهام الأشخاص للمواصلة في ابداعاتهم"

صممت المجموعة الجديدة من حلول SanDisk خصيصاً لتلبية احتياجات الجميع على توسيع مساحة التخزين:

بطاقات تخزين SanDisk Ultra microSD UHS-I سعة ١.٥ تيرابايت - أسرع بطاقة microSD UHS-I بسعة ضخمة تبلغ ١.٥ تيرابايت في العالم

تعد البطاقة microSD™ الجديدة بسعة ١.٥ تيرابايت الخيار الأمثل لأجهزة Android™ وChromebook وأجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام Windows®، حيث توفر مساحة ضخمة لاستيعاب المزيد من المحتوى الضروري

• تخطّي الحدود السابقة: تعد البطاقة microSD UHS-I بسعة ١.٥ تيرابايت الأسرع في العالم، مع سرعات نقل تصل إلى ١٥٠ ميجابايت/ثانية للقراءة عند استخدامها مع قارئ بطاقات SanDisk MobileMate® USB 3.0 microSD الذي يتسم بمزايا SanDisk القوية والموثوقة والمبتكرة في التخزين.

• التوافق مع عدد كبير من الأنظمة: يمكنكم توسيع مساحة التخزين الخاصة بكم بسرعة كبيرة في الأجهزة التي تدعم بطاقاتUHS-I microSD، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android وأجهزة Chromebook وأجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام Windows



بطاقة SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B – بطاقة ذاكرة ذات جودة ممتازة لتعزيز الإنتاجية

تم إطلاق بطاقة SanDisk PRO-CINEMA CFexpress™ Type B حديثًا، وتوفر البطاقة الجديدة الأداء الاحترافي اللازم لتقديم اللقطات السينمائية بأعلى جودة.

• أداء بجودة سينمائية: تتيح بطاقة SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B للمستخدمين تصوير محتوى الفيديو بدقة 8K وبجودة سينمائية دون إسقاط عدد من الإطارات حتى مع الحد الأدنى من سرعات الكتابة البالغة ١٤٠٠ ميجابايت/ثانية**

• تصميم متين: تتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى متر واحد وما يصل إلى ٥٠ نيوتن (١١.٢ رطل من القوة) لتضمن حماية اللقطات ومقاطع الفيديو المهمة.

• متوافقة مع PRO-READER وPRO-DOCK 4 : يمكن ربط بطاقة PRO-CINEMA CFexpress Type B مع PRO-READER CFexpress من SanDisk للمحترفين وPRO-DOCK 4 (يُباع بشكل منفصل) ) لعمليات تفريغ متزامنة وقابلة للتطوير تساعد على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

عروض SanDisk USB - محركات أقراص فلاش متعددة الموصلات بألوان حيوية

تتيح محركات أقراص USB المحمولة والمحدّثة للمستخدمين من الالتقاط المزيد من الصور وتخزينها والوصول إليها عبر أجهزتهم المختلفة (بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب

• ™SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C: محرك أقراص فلاش معدني بالكامل ٢ في ١ مزود بوصلات USB من النوع C وType A القابلة للعكس، ومتوفر باللون الذهبي (١٢٨ جيجابايت - ٥١٢ جيجابايت*) والفضي. يسمح للمستخدمين بإجراء نسخ احتياطية تلقائية للصور باستخدام تطبيق SanDisk Memory Zone™. متوفر بسعة تصل إلى ١ تيرابايت* ويتميز بمنفذ USB 3.2 Gen 1 عالي الأداء لنقل الملفات بسرعة.

• SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C: محرك أقراص USB سهل الاستخدام يعمل بوصلة USB من النوع C وA بسرعات نقل تصل إلى ٤٠٠ ميجابايت/ثانية ويساعد تصميمه الدائري ثنائي الاستخدام على حماية الموصلات أثناء التنقل. ويتوفر بسعة ٦٤ جيجابايت - ٢٥٦ جيجابايت* باللون الأخضر Absinthe Green والبنفسجي Lavender وNavagio Bay وبسعة تصل إلى ١ تيرابايت* باللون الأسود.