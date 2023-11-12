إجراء 20 ألف عملية جراحية في مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 20 ألف و868 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة ، منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

والإهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية، من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى 2023 ، تم إجراء 12 ألف و 438 عملية جراحة عيون ، و1678 جراحة مخ واعصاب ، و1129 عملية جراحة الأورام ، 4404 قسطرة قلبية، 265 اوعية دموية وقسطرة طرفية، 303 قلب مفتوح ، 539 جراحة العظام ، 80 قسطرة بالمخ، 32 زراعة قوقعة .

وأوضحت الدكتورة ايريني عادل نجيب، مسئول قوائم الإنتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة ، شملت «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا ، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز اورام المنيا ؛مستشفى المنيا الجامعى ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ، مستشفى القلب والصدر الجامعى.

ومستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولى للعيون ، مركز حورس للعيون ، مستشفى سمالوط التخصصى ، ومستشفى المنيا الوطنى ، ومستشفى الصفوة ببنى مزار ، ومستشفى رمد بنى مزار ، ومستشفى دير مواس التخصصى » .