الداخلية تعيد طفل الشرقية المتغيب لأحضان أسرته

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات تغيب طفل في الشرقية، بعدما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تغيب (طفل ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من أحد الأشخاص بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل لخلافات أسرية، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته ابنه المُتغيب، وأكد عودته للمنزل وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه للعمل بإحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى شهدت قرية البياضية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة نتج عنه وفاة طفلة في الثالثة من عمرها وشقيقها الرضيع نجلي مالك المنزل إثر إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمشرحة المستشفى المركزي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغًا بنشوب حريق بمنزل ومتوفيين بناحية البياضية دائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة نوم بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر المسلح والأسمنت ملك "حمادة . م . ه . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.



نتج عن ذلك وفاة نجلي مالك المنزل كل من :- الطفلة "حبيبة . ح . م . ه" 3 سنوات وشقيقها الطفل "رحيم . ح . م . ه" 8 شهور متأثرين بإصابتهما بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.

كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات غرفة النوم.