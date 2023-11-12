أورنچ توفر حلول تكنولوجية متطورة بمكادي هايتس وبيوم

وقعت مدينتا مكادي هايتس بمحافظة البحر الأحمر وبيوم بمحافظة الفيوم، المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية، بروتوكول تعاون مع شركة أورنچ مصر لمدة 10 سنوات، بهدف توفير حلول تكنولوجية متطورة بالمرحلة الثانية من مكادي هايتس وبيوم، حرصاً من مدينة مكادي هايتس علي تلبية تطلعات كافة العملاء وتوفير احدث النظم التكنولوجية لإدارة المدينة المتكاملة.

يأتي هذا التعاون في إطار دعم مجهودات مدن مكادي هايتس وبيوم لتوفير أفضل بيئة للحياة المتكاملة وبنية تحتية رقمية متطورة طبقا لأعلى المعايير العالمية. وفقاً للاتفاقية، ستوفر أورنچ مصر، خدمة FTTH، وهي عبارة عن شبكة ألياف ضوئية تتيح إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى خدمات Triple Play في كل من المرحلة الثانية لمكادي هايتس بالبحر الأحمر وبيوم بالفيوم. وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، وبحضور عدد من قيادات الشركتين.

أعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته باستمرار والتوسع في التعاون مع أورنچ مصر، مؤكداً أن هذا التعاون سيعزز البنية التحتية التي توفرها مدن مكادي هايتس وبيوم لعملائهم الحاليين والجدد، وذلك حرصاً منا علي تقديم خدمات متكاملة لتسهيل العيش في وجهتنا ومنح عملائنا بيئة ذكية وعصرية من خلال توفير أحدث النظم التكنولوجية العالمية التي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث ولذلك فإن اختيار أورنچ مصر كشريك للاتصالات، بما تمتلكه من خبرات فنية كبيرة وتاريخ عريق، تمكنها من توفير مثل هذه الخدمات المتطورة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والاتصال السريع بالإنترنت، مما يحفز عملائنا على الابداع وتوفير بيئة مستدامة تساهم في خلق لحظات وذكريات تدوم بين أفراد العائلة."

أكد هشام مهران ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال باورنچ مصر، أن الاتفاق يعكس حرص المشروعات العقارية الراقية مثل "مكادي هايتس" و"بيوم" على الاستفادة الحالية والمستقبلية من القدرات التكنولوجية الهائلة التي توفرها اورنچ مصر بفضل خبرتها الكبيرة في هذا المجال والشراكات التي تربطها مع أسماء عالمية كبرى متخصصة في حلول وتقنيات المدن الذكية والمجمعات السكنية المغلقة، مضيفا أن اورنچ أثبتت على مدار السنوات الماضية كونها الشريك التكنولوجي المثالي للمشروعات العقارية وهو الأمر الذي انعكس على أرض الواقع في صورة شراكات متعددة مع أبرز المشروعات في مصر.