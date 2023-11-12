أفريكسم بنك يوقع اتفاقيتين بقيمة 95 مليون دولار لتيسير التجارة في بوروندي

وقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي -أفريكسم بنك Afreximbank خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة، على اتفاقيتين لتيسير التجارة (AFTRAF) بقيمة 95 مليون دولار لصالح البنك التجاري البوروندي (BANCOBU) وبنك الائتمان في بوجمبورا (BCB).

تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى الارتقاء بالمشهد التجاري في بوروندي، وتعزيز مبادرات الاستيراد الإستراتيجية من خلال قدرة البنوك على إصدار أدوات تجارية أكدها Afreximbank.

وتمثل مرافق AfTRAF بمثابة حافز يكمل مساعي بوروندي لتوسيع أنشطتها التجارية. ومن خلال تمكين البنوك المحلية مثل BANCOBU وBCB من إصدار الأدوات التي أكدها Afreximbank، فإنه لا يوسع علاقاتهم المصرفية المراسلة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للمستوردين والمصدرين البورونديين للاستفادة من أسواق جديدة.

قام رينيه أوامبينج، الرئيس العالمي لعلاقات العملاء في Afreximbank، وسيلفير بانكيمباجا، نائب الرئيس التنفيذي لـ BANCOBU، بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية بحضور وزير المالية البوروندي أوداس نيونزيما.