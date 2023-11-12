رئيس أفريكسم بنك: المرأة ستقود التحول الاقتصادي

تحدث البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس أفريكسم بنك Afreximbank، في قمة المرأة الأفريقية في مجال المعالجة (AWIP) خلال اليوم الثالث من معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023.

أوضح أوراما AWIP هي مبادرة لتغيير قواعد اللعبة تسعى إلى سد الفجوات بين الجنسين في التصنيع حتى تتمكن المرأة من تبادل الخبرات والوصول إلى الفرص وإقامة التعاون.

أشار رئيس أفريكسم بنك إلى قمة AWIP تقع في حلقة الوصل بين أجندة التصنيع الخاصة بـ #AfricaUnion وأجندة 2063، موضحاً أنها ليست مجرد قمة؛ إنها حركة - نهج منسق لدفع النساء إلى طليعة التصنيع.

شدد البروفيسور أوراما على التزام Afreximbank بتمكين المرأة وتمهيد الطريق للمساواة بين الجنسين في المجال الصناعي.

قال: “دعونا نحتفل بمستقبل تقود فيه المرأة، وتبتكر، وتقود التحول الاقتصادي”.