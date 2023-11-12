الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط التقديم للعمل بالحصة في المدارس

العمل بالحصة
العمل بالحصة

التقديم للعمل بالحصة في المدارس.. يبحث الكثير من الخريجين، عن وظائف خالية للتوظيف بالمدارس سواء حكومية أو خاصة.

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وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إمكانية تعيين مدرسين لـ العمل بالحصة في المدارس، حيث أن أولوية التعيين تكون للأكثر خبرة.

الأوراق المطلوبة لـ العمل بالحصة في المدارس

وحددت المديريات التعليمية والإدارات،  الأوراق المطلوبة للتقدم لـ العمل بالحصة في المدارس، وجاءت هذه الأوراق كالتالي:

- تقديم طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي، و صورتين منه.

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- تقديم صورتين لبطاقة الرقم القومي.

- صورتين من شهادة الميلاد.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، مع صورتين من كل منهما.

- ملف به جميع المستندات.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

شروط التقدم لـ العمل بالحصة في المدارس

وحددت التربية والتعليم، عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين، لقبول طلبهم بشأن العمل بالحصة في المدارس، وجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم خريج كليات تعليم عام أو أزهر.

- اختيار المتقدم الأعلى ذا المؤهل الأعلى (امتياز- جيد جدًا - جيد- مقبول) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد

- الاختيار يكون للمتقدم الأكثر في مدة الخبرة.

- اختيار المتقدم الأقدم تخرجًا.

- اختيار المتقدم الأعلى مؤهلًا (الماجستير- الدكتوراة).

- اختيار المتقدم الأكبر سنًا.

 

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