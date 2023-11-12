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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإعلامي الرياضي عليان حسن يصل للمرحلة النهائية بجائزة عمار للمبدعين ذوي الإعاقة

الإعلامي الرياضي
الإعلامي الرياضي عليان حسن

نجح الإعلامي الرياضي عليان حسن رئيس التحرير و المعلق الصوتي بقناة نايل سبورت في التأهل للمرحلة النهائية لجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة.

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كان عليان حسن قد تقدم للجائزة مع حوالي 70 ألف متسابق عربي في شتى المجالات و ضمت جميع الفئات سواء الأبطال البارالمبيين أو في مجال الفنون التشكيلية او الأعمال اليدوية و النحت و الرسم أو الموسيقى و الغناء أو الإعلام و غيرها من مجالات الإبداع لذوي الهمم .

و كان من بين لجنة التحكيم الدكتور قاهر المستحيل السعودي عمار بوقس مؤسس الجائزة ، و الدكتور الإعلامي عمرو الليثي ، و الفنان مصطفى شعبان ، و الفنان السعودي قُصي خضر ، و الفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي.

و تمت مقابلة المشاركين بعدة عواصم و مدن في مختلف الدول العربية ، بداية من الرياض و دبي و الأردن و القاهرة و تونس و المملكة المغربية .

و تلاقي الجائزة انتشاراً و اهتماماً واسعا ً في جميع أرجاء الوطن العربي ، خاصة ً و أنها الوحيدة في الوطن العربي التي تهتم و تحتضن اهتمامات و مواهب ذوي الهمم .

و ترجع فكرة الجائزة للدكتور السعودي عمار بوقس و الملقب بقاهر المستحيل و هو صحفي و إعلامي من ذوي الهمم .

و سيقام الحفل النهائي و إعلان الفائزين بالنسخة السابعة للجائزة بالعاصمة السعودية الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل.

و تعد مشاركة الزميل عليان حسن إضافة للجائزة باعتباره إعلامي من ذوي الهمم حيث يعمل رئيس تحرير و معلق صوتي بقناة النيل للرياضة و رئيس تحرير و معلق  سابق بقناتي النيل للأخبار و إكسترا نيوز .

و شهدت جولة الجائزة بالقاهرة زيارة معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .

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