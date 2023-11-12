رئيس مياه أسيوط يجتمع بأعضاء اللجنة العليا بقطاعي التخطيط والتجاري

لمتابعة أعمال تقليل الفاقد

اجتمع المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بأعضاء اللجنه العليا لمتابعة أعمال تقليل الفاقد فى مياه الشرب ممثلة في رئيسي القطاع التجارى وقطاع التخطيط وبصحبتهما عدد من مسئولي القطاعين المعنيين لبحث تنفيذ منهجية تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة (big zoon) وتغيير كافة العدادات المعطلة واستبدالها بأخرى وتركيب العدادات المسبقة الدفع والتي تستهدف تقليل مستوى الفاقد على مستوى الشركة من خلال الإجراءات التصحيحية من تقليل الفاقد والمياه الغير محاسب عليها وذلك بمناطق شرق وغرب مدينة أسيوط ومركزي الغنايم وساحل سليم لتحسين كفاءة وجودة الخدمات، تغطية التكاليف، وتقديم الدعم الفني.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال المنفذة والجارى العمل بها ضمن خطة ترشيد الاستهلاك والحوكمة .

وقال الشرقاوى أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات العملاء فى الشركات ومراجعة موقف العدادات العاطلة والتركيز على القراءات الفعلية، لما سيكون لها من آثار بالغة في المساهمة في نسبة تقليل الفاقد .

وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، عن طريق ضبط الشبكات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتجهيز الخرائط للتحليل الهيدروليكي للاستفادة منها لأنظمة تقليل الفاقد بالإضافة إلى الكشف عن التسرب كمناطق معزولة Big zone ومن ثم تقسيمها إلى مناطق أصغر معزولة DMA's.