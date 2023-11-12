مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم فنانين كبار ويقدم عروضًا دولية (فيديو)

أعلن المخرج مازن الغرباوي، مدير مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تكريم عدد من الفنانين الكبار خلال الدورة الثامنة للمهرجان، التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقال الغرباوي خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، إن الفنانين الذين سيتم تكريمهم هم الفنان محمد فهيم، والنجمة القديرة ميمي جمال، والفنان الكبير ياسر صادق، والفنان الكبير أسعد فضة.

وأضاف أن المهرجان سيشهد عرض 8 عروض دولية لأول مرة، كجزء من 15 عرضًا مسرحيًا سيتم تقديمهم خلال المهرجان.

خالد جلال رئيسًا للجنة التحكيم

وأكد أن اختيار لجان التحكيم جرى بشكل دقيق، موضحًا أن وضع الفنان خالد جلال كرئيس للجنة التحكيم جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي يؤديها لدعم وتطوير المسرح المصري منذ سنوات وحتى الآن.

وأوضح أن المهرجان يهدف إلى دعم وتطوير المسرح الشبابي، وتقديم أعمال فنية متميزة من مختلف أنحاء العالم.