الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم فنانين كبار ويقدم عروضًا دولية (فيديو)

المخرج مازن الغرباوي،
المخرج مازن الغرباوي، مدير مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن المخرج مازن الغرباوي، مدير مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تكريم عدد من الفنانين الكبار خلال الدورة الثامنة للمهرجان، التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

txt

افتتاح فعاليات مهرجان طنجة للفيلم الدولي.. الليلة

txt

مهرجان البحر الأحمر 2023| قائمة الأفلام السعودية المشاركة في الدورة الثالثة

وقال الغرباوي خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، إن الفنانين الذين سيتم تكريمهم هم الفنان محمد فهيم، والنجمة القديرة ميمي جمال، والفنان الكبير ياسر صادق، والفنان الكبير أسعد فضة.

وأضاف أن المهرجان سيشهد عرض 8 عروض دولية لأول مرة، كجزء من 15 عرضًا مسرحيًا سيتم تقديمهم خلال المهرجان.

خالد جلال رئيسًا للجنة التحكيم

وأكد أن اختيار لجان التحكيم جرى بشكل دقيق، موضحًا أن وضع الفنان خالد جلال كرئيس للجنة التحكيم جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي يؤديها لدعم وتطوير المسرح المصري منذ سنوات وحتى الآن.

وأوضح أن المهرجان يهدف إلى دعم وتطوير المسرح الشبابي، وتقديم أعمال فنية متميزة من مختلف أنحاء العالم.

مواد متعلقة

افتتاح فعاليات مهرجان طنجة للفيلم الدولي.. الليلة

مهرجان البحر الأحمر 2023| قائمة الأفلام السعودية المشاركة في الدورة الثالثة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| أفلام العروض العالمي الأول في الدورة الثالثة

مهرجان سينمائي استثنائي في الأردن بسبب فلسطين

فيلم "وداعا جوليا" السوداني يحصد جائزتين في مهرجان قبرص السينمائي الدولي

فيلم "حُطَام" يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان باكو الدولي للأفلام القصيرة

فيلم "وداع جوليا" السوداني يفوز بجائزتين في مهرجان قبرص السينمائي
الجريدة الورقية