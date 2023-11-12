حمدو الهوني يقود تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز

اختتم الوداد المغربي استعدادته القوية لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي في أول نسخة لهذه المسابقة خلال الموسم الحالي 2023/2024.

واستطاع وداد الأمة في تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالمغرب.

تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، جمال حركاس، أيمن أبو الفتح.

الوسط: زكريا الدراوي، أنس سرغات، عبد الله حيمود.

خط الهجوم: هشام بوسفيان، بولي جونيور سامبو، حمدو الهوني.

موعد مباراة صن داونز والوداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره وداد الأمة في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وتُذاع مواجهة صن داونز والوداد المغربي عبر عدة قنوات منها "أون تايم سبورت"، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

الجدير بالذكر أن الوداد فاز على الترجي التونسي الفوز بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويضرب موعدًا ناريًا مع صن داونز.

بينما تخطى صن داونز عقبة الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.