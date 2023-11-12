إصابة شخصين في حادث مروري بـ 6 أكتوبر

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة بخارية، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب في انحرافها عن الطريق، وتعرضها للانقلاب.



ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأمن يداهم بؤرة إجرامية بـ"أولاد عليو" في سوهاج



قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بإسقاط أحد أخطر البؤر الإجرامية في قرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج، أسفرت عن ضبط 4 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام تشكيل عصابي يدير بؤرة إجرامية بقرية أولاد عليو بمركز البلينا في سوهاج بترويج المواد المخدرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، ومن خلال إجراء التحريات أكدت صحة المعلومات، وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة واستهداف عناصر التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص ونجح رجال الأمن في القبض عليهم.

من خلال تفتيش مكان تواجدهم عثر بحوزتهم على 2.5 كيلو من مخدر الشابو وبندقية آلية، و10 خزن و91 طلقة وطبنجة و5 طلقات و4 هواتف ومبلغ مالى 210 آلاف جنيه و2 سلاح أبيض، و2 دراجة دون لوحات.

أقر المتهمون أثناء مواجهتهم بضباط المباحث بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع والدراجة للتنقل، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التحقيق في واقعة العثور على جثمان مسن بالجيزة



تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثمان شخص داخل شقة بمنطقة وسط الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء لشخص داخل شقته.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة مسن يحمل الجنسية الكندية داخل شقة بالعقار رقم 60 دون إصابات ظاهرية، وتبين من التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية وإيداعه ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تجديد حبس سائق وعاطل 15 يومًا بتهمة سرقة نصف مليون جنيه بكرداسة



أمر قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس سائق وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



البداية عندما تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مهندس يفيد بقيامه بسحب مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من أحد البنوك وتركه داخل سيارته أمام الشركة محل عمله بدائرة المركز، واكتشافه عقب انتهاء عمله بكسر زجاج سيارته وسرقة المبلغ المالي سالف الذكر.



بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة".



عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ 480 ألف باقي متحصلات السرقة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات