برق ورعد.. حالة الطقس الآن في القاهرة

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الآن حالة من عدم استقرار حالة الطقس، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة صباح اليوم الأحد على القاهرة.

سقوط أمطار خفيفة

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في مصر، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، حيث تشهد مناطق سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، بالإضافة إلى رياح مصاحب للسحب الرعدية.

حالة الطقس في مصر

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد، إن الطقس يكون مائلا للحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أن الطقس يصبح حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيفًا في أول الليل، ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

· القاهرة الكبرى: العظمى 28، الصغرى 20.

· الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 19.

· مطروح: العظمى 26، الصغرى 17.

· السلوم: العظمى 24، الصغرى 16.

· أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 23.

· الوادي الجديد: العظمى 34، الصغرى 18.

· الأقصر: العظمى 35، الصغرى 22.