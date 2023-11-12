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الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة صن داونز والوداد في نهائي الدوري الإفريقي

الوداد وصن داونز
الوداد وصن داونز

يستعد متابعي كرة القدم الإفريقية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع صن داونز الجنوب إفريقي بنظيره الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

وكان الوداد قد حقق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالمغرب.

موعد مباراة صن داونز والوداد

ينطلق نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره وداد الأمة في الثالثة عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة صن داونز والوداد

تُنقل مواجهة صن داونز والوداد المغربي عبر عدة قنوات منها "أون تايم سبورت"، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

الجدير بالذكر أن صن داونز تخطى عقبة الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.

بينما حقق الوداد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويضرب موعدًا مع صن داونز.

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