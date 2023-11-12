فيكسد مصر تستعرض أمن المعلومات والتوقيع الإلكتروني في معرض Cairo ICT 2023

كشفت شركة «فيكسد مصـر للحلـول الرقميــة وأمـن المعلومات» عن مشاركتها في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2023 خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وخلال مشاركة «فيكسـد مصـر» في المعرض، تستعرض دورها البارز وأدواتها المتعددة في تمكين التحول الرقمي وأمن المعلومات، فضلاً عن جهودها المستمرة وخطواتها المتواصلة للتعاون مع الجهات الحكومية في رقمنة الخدمات وتأمين البنية التحتية الحرجة، بالإضافة إلى استعراض خدماتها المتمثلة في البرمجيات، والحلول الأمنية، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والحلول السحابية، وخدمات التوقيع الالكتروني.

وقال المهندس محمد عفيفى المدير العام لشركة فيكسد مصر، أن الشركة ترحب بالجميع فى الجناح الخاص بها بمعرض Cairo ICT 2023، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تقديم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الرقميــة وخدمــات أمــن المعلومــات لعملائها عبــر قطاعــات متنوعــة، مــع التركــيز علـي عديـد مـن القطاعـات المختلفـة منهـا الغـاز و النفـط و قطـاع الاتصالات بالإضافـة إلى المؤسسـات الحكوميـة، مشيرا إلى ان خدمات الشركة تلبـي الاحتياجات الخاصـة بـكل صناعـة، كمـا تقـوم الشـركة بتقديم حلول مخصصة تعزز النمو و المرونة لتلك الشركات.

وأضاف «عفيفى»، أن ابرز تلك الخدمات هي خدمة توقيعي المتمثلة في اصدار (التوقيع الإلكتروني- والختم الإلكتروني الرقمي- وخدمة الطابع الزمني- و حلول PKI المتقدمة)، موضحا أن توقيعي احدى خدمات شركة فيكسد مصر، و تساعد الشركات والأفراد على إنشاء و تفعيل توقيع إلكتروني و شهادات معتمدة قانونيا بالإضافة إلى استخدام المعلومات بشكل أكثر أمانا.