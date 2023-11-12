البورصة تربح 11.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.5مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.647.0 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوي 24457نقطة، محققا بذلك مستوى تاريخي جديد .

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1%.