أوبرا دمنهور تحتفل بعيد الطفولة الجمعة القادمة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا فنيًا بمناسبة يوم الطفولة فى السابعة مساء يوم الأحد ١٩ نوفمبر يحييه بعض فصول مركز تنمية المواهب بدار أوبرا دمنهور مثل فصل الڤيولينة تدريب ماجي مجدي، وفصل الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ، فصل العود تدريب بسمة صالح ، فصل الطبلة تدريب سعيد الارتيست ، وبمشاركة بعض طلبة مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية تحت إشراف فني الدكتورة هدى حسني.

يتضمن برنامج الحفل باقة من المعزوفات الموسيقية منها:

حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد - شمس الزناتي لـ هاني شنودة - سهر الليالي لـ فيروز - تتر فيلم أبو على - ميدلى محمد فوزى - محسوبكوا انداس لـ ايمان البحر درويش .

مقدمة ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم - نسم علينا الهوى لـ فيروز - حلوين من يومنا والله لـ سيد مكاوى - رقصة الساحرات