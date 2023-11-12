سجى خلف أصغر منشدة دينية بطهطا

حاولت أن تصنع لنفسها مكانة وسط كبار عمالقة الإنشاد الدينى بالرغم من صغر سنها إلا أنها حظيت على إعجاب الكثيرين، وحاولت أن تصنع مجدها منفردة مستقلة بذاتها إنها "سجى خلف ثابت" بنت مركز طهطا بمحافظة سوهاج صاحبة الـ11عاما.

جمال صوتها منذ الصغر

وقالت المنشدة "سجى"، إنها ورثت جمال الصوت من والله، وبتشجيع ومن والدتها التي إكتشفت جمال صوتها منذ الصغر، وكانت تغنى فى الإذاعة المدرسية وفى القرية ومن هذا اليوم أصبحت تغنى فى كل الحفلات المدرسية وفى المناسبات الدينية فى القرية، وتغنى لأفراد أسرتها فى المناسبات السعيدة.

وتابعت أن موهبتها بدأت تنمو معها، فى السنة الدراسية الأولى في المدرسة، وتم تكريمها بقصر ثقافة مركز طهطا بسوهاج على جهودها في الإنشاد الديني.

وعن طموحها فى المستقبل قالت: إنها تتمنى أن تصبح المنشدة الأولى فى مصر، وتجد فى الشيخ ياسين التهامي عميد الإنشاد الديني مثلا أعلى لها فى الإنشاد الديني، وتتمنى لقاءه قريبا.