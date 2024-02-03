Apple VISION PRO.. تكنولوجيا مبتكرة أم مجرد دعاية

لقد كانت شركة Apple دائمًا في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث دفعت الحدود لتوفر لعملائها تجربة رائعة لا تشوبها شائبة. ويسعد شركة Apple أن تقدم Apple Vision Pro، الذي يعتمد على هذا الالتزام.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الكمبيوتر المكاني الرائع متاحًا الآن في مواقع متجر Apple Store في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يغير المنتج بشكل أساسي كيفية تفاعل الأشخاص وعملهم وتواصلهم واستعادة الذكريات والاستمتاع بالترفيه.

إلى جانب فريق Apple، كان العملاء متحمسين لتجربة الأداة الثورية والمشاركة في تجربة تجريبية موجهة جديدة تمامًا متاحة حصريًا في مواقع متجر Apple Store في جميع أنحاء البلاد.

بفضل السهولة التي تدمج بها Apple Vision Pro المحتوى الرقمي مع العالم المادي، قد يستمتع مستخدمو VisionOS بتجارب مكانية رائعة يتم تشغيلها بأيديهم وأعينهم وأصواتهم - وهي طرق الإدخال الأكثر غريزية وطبيعية المتاحة.

في النهاية، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من مليون تطبيق متوافق مع iOS وiPadOS في متجر التطبيقات المعاد تصميمه حديثًا، إلى جانب أكثر من 600 تطبيق حصري يستفيد من إمكانيات Vision Pro الخاصة.



بفضل ثروته من الإمكانات المتطورة، يلبي Vision Pro متطلبات محبي التكنولوجيا في كل مكان. دعونا نفحص الميزات التي تجعل هذه الأداة فريدة من نوعها عن منافسيها بمزيد من التفاصيل:

الشاشة: مرئيات واضحة للغاية: قد تفقد نفسك في تجربة بصرية مذهلة مع Apple Vision Pro. مع شاشة عرض بدقة 23 مليون بكسل، توفر هذه الأداة الوضوح والوضوح على عكس أي شيء آخر.

الكاميرا: التقاط صور عالية الجودة: تتيح لك الكاميرا المتقدمة في Apple Vision Pro التقاط أغلى لحظات الحياة. تحتوي هذه الأداة على كاميرا استريو بدقة 6.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة مقاس 18 ملم، ƒ/2.00.

قوة المعالجة: أطلق العنان لإمكانياتك: مع Vision Pro، يمكنك بسهولة القيام بمهام متعددة وإدارة التطبيقات المطلوبة بفضل معالج M2 القوي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بشريحة R1 للحصول على أداء أفضل. بغض النظر عن مستوى خبرتك، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز إبداعك وزيادة الإنتاجية.

البطارية: توفر سماعة الرأس عمر بطارية يصل إلى ساعتين في الاستخدام العام. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام سماعة الرأس أثناء شحن البطارية.

الصوت: للحصول على تأثيرات صوتية غامرة، فإنه يوفر صوتًا مكانيًا مع تتبع ديناميكي للرأس.

المستشعرات: تضم عدة مستشعرات، مثل: كاميرتين رئيسيتين عاليتي الدقة؛ ست كاميرات تتبع مواجهة للعالم؛ أربع كاميرات لتتبع العين؛ وكاميرا TrueDepth؛ وماسح ضوئي بتقنية LiDAR؛ أربع وحدات قياس بالقصور الذاتي (IMUs)؛ جهاز استشعار وميض. ومستشعر الإضاءة المحيطة.

السعة: يأتي المنتج بثلاثة أنواع مختلفة للتخزين: 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

الأمان: لخصوصيتك، فهو يحتوي على مصادقة بيومترية تعتمد على قزحية العين.

التوفر

يعد هذا إعلانًا رائعًا لجميع عشاق Apple في جميع أنحاء العالم. جهاز Apple Vision Pro متوفر الآن في المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.