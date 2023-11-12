جوله صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بقطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها في السابعه من صباح اليوم لمتابعه اعمال الرص والتطوير الجارية بمدينة قطور ، حيث تابع المحافظ اعمال فرد السن بشارع الجيش تمهيدا لأعمال الرصف بالشارع.

وخلال الجوله شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينه قطور