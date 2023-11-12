وفاة طفلة وشقيقها في حريق اندلع بمنزل بسبب ماس كهربائي بالمنشأة

شهدت قرية البياضية بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة نتج عنه وفاة طفلة في الثالثة من عمرها وشقيقها الرضيع نجلي مالك المنزل إثر إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمشرحة المستشفى المركزي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغًا بنشوب حريق بمنزل ومتوفيين بناحية البياضية دائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة نوم بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر المسلح والأسمنت ملك "حمادة . م . ه . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.





نتج عن ذلك وفاة نجلي مالك المنزل كل من :- الطفلة "حبيبة . ح . م . ه" 3 سنوات وشقيقها الطفل "رحيم . ح . م . ه" 8 شهور متأثرين بإصابتهما بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.





كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات غرفة النوم.





وبسؤال والد زوجة مالك المنزل "محمود . ع . م . س" 56 عامل زراعي ومقيم دائرة مركز سوهاج بمضمون ما تقدم وأضاف أن سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.