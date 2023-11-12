طقس غائم وسقوط امطار متقطعة بالإسماعيلية

تساقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على الأجواء بالإسماعيلية أمطارا خفيفة ومتقطعة في مناطق متعددة بمدينة الإسماعيلية وتوابعها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

واصدرت الشبكة الوطنية للطوارئ - الإسماعيلية وإقليم القناة بيانا أكدت فيه استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية بدءا من ليلة أمس السبت وحتى اليوم الأحد .

واكدت أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وفي سياق متصل طالب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة تزامنا مع تحذيرات بسقوط أمطار . وذلك للتعامل الفوري مع أي طارئ يواجه المحافظة جراء سقوط الأمطار المتوقعة .