مجدي عبد الغني وربيع ياسين يفضحان الدوري المصري

حرص مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، على كشف تصريحات ربيع ياسين لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بشأن الدوري الممتاز عبر حسابه بموقع فيس بوك.

كتب مجدي عبد الغني: ربيع ياسين: لا يوجد كرة قدم حقيقية في الدوري!!.. ولا أحد يستحق المشاهدة غير الأهلي.

وسقط السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة، في مباراة أقيم مساء اليوم على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.