إنزال جوي أردني لمساعدات طبية  بغزة

قام الجيش الأردني اليوم الأحد بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ونقل بيان للجيش عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أنزلت يوم السبت مساعدات طبية عاجلة "للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني" بتوجيهات ملكية.

وذكر البيان أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الإمارات وقطر "لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأكد أن المستشفى مستمر في عمله "رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر،ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص- في أحدث حصيلة-، واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن حوالي 1200 شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.