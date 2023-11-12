خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها في تعاملات الأسبوع

يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستويات تاريخية جديدة عند مستوى 25500 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر لمستويات المقاومة عند24800 نقطة.

كما يتوقع أيضا أن تظل مستويات الدعم الواقعية حول مستوى 22500 نقطة الى مستوى 21800 نقطه وذلك بفرض ثبات العوامل وخضوع السوق لقوى العرض والطلب دون تدخل عوامل خارجيه.

كانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عزفت سيمفونيتها الرائعة، محققة ارقاما، ومستويات تاريخية، وغير مسبوقة، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية بقيادة سهم البنك التجاري.

تخلل هذا الارتفاع عمليات جني أرباح سريعة في الاسهم التي تضخمت اسعارها خلال الفترة الماضية في بعض القطاعات، حيث خرجت منها بعض السيولة التي توزعت على الاسهم الاخرى التي ما زالت اسعارها جاذبه للمستثمرين والتي تتميز بمضاعفات ربحيه متدنية .

اتسمت السيولة بنشاط كبير للغاية، وتجاوزت متوسطات قيمها في الجلسة 4 مليارات جنيه، نتيجة تدفقات الأموال وانتقالها بين الأسهم... ورغم ذلك لا يزال الاتجاه العام للسوق على المدى المتوسط ينبئ بمدى صعودي قوي، وتظل الاسهم التي تعتمد على مراكز ماليه قويه في قائمه الاسهم المرشحة للصعود خلال الفترة القادمة حتى وان حظيت اسهم المضاربات بقدر من السيولة والاهتمام.